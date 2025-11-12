Londra: scambi negativi per Next

(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, che presenta una flessione del 2,09%.
Lo scenario su base settimanale di Next
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Next
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 144,6 sterline e primo supporto individuato a 141,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 147,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)