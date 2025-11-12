Milano 14:40
Londra: scambi negativi per Next

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che presenta una flessione del 2,09%.

Lo scenario su base settimanale di Next rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Next classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 144,6 sterline e primo supporto individuato a 141,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 147,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
