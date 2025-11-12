Milano 14:41
45.006 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 14:41
9.903 +0,03%
Francoforte 14:41
24.403 +1,31%

Londra: si concentrano le vendite su Tesco
(Teleborsa) - Pressione sulla società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che tratta con una perdita del 3,16%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesco rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Tesco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,565 sterline con primo supporto visto a 4,419. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,366.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
