Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo del 2,27%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco Santander rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
