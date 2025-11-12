Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Bene la banca spagnola
, con un rialzo del 2,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco Santander
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 9,37. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)