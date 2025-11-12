Madrid: scambi in positivo per Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione dell'1,81%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,468 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,392. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,544.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)