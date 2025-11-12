Milano 9:19
Nextchem (Maire) si prepara all'IPO e punta a due acquisizioni in Italia entro l'anno

Nextchem (Maire) si prepara all'IPO e punta a due acquisizioni in Italia entro l'anno
(Teleborsa) - Nextchem, la divisione dedicata alla transizione energetica del gruppo Maire, punta a quotarsi in Borsa quando la valutazione di mercato sarà adeguata. "Siamo pronti a quotarci già nel 2026, ma non abbiamo fretta", ha detto il Managing Director Fabio Fritelli in un'intervista a Reuters.

Nextchem ha registrato un utile netto di 80 milioni di euro nei primi nove mesi, in crescita del 31% su base annua. Sulla base dei risultati del 2025, Maire punta a un valore di mercato di circa 2 miliardi di euro, ha affermato Fritelli, ben al di sopra del prezzo di 1,2 miliardi di euro che il mercato attualmente attribuisce a Nextchem. "Al momento, il mercato applica un multiplo di circa 10-12, che è basso", ha affermato l'AD, aggiungendo che "solo quando il mercato sarà pronto a riconoscere un multiplo più vicino alla media storica del settore, pari a 15-16 o superiore, prenderemo in considerazione un'IPO."

Nextchem sta lavorando per finalizzare l'acquisizione di almeno due società in Italia entro la fine di quest'anno, per un valore complessivo compreso tra 100 e 150 milioni di euro, secondo quanto detto a Reuters dall'AD. Nextchem ha come soci Maire all'82%, il fondo di investimento Azzurra Capital all'8%, il principale azionista di Maire Fabrizio Di Amato e l'investitore di Abu Dhabi Yousef Al Nowais ciascuno il 5%.
