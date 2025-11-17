Piazza Affari: risultato positivo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,83%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,44 Euro e primo supporto individuato a 13,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)