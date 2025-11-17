Milano 14:21
43.755 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:21
9.673 -0,26%
Francoforte 14:21
23.705 -0,72%

Piazza Affari: risultato positivo per Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Maire
(Teleborsa) - Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con un rialzo dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,44 Euro e primo supporto individuato a 13,16. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```