Piazza Affari: calo per Maire

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, con una flessione del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 12,68 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 12,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 12,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)