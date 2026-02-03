Publicis prevede settimo anno consecutivo di performance superiore al settore nel 2026

Publicis Groupe

(Teleborsa) -, colosso francese della comunicazione e della pubblicità, ha chiuso ilcon una crescita organica del 5,6%, con undi 14.547 milioni di euro, rispetto ai 13.965 milioni di euro del 2024. Le variazioni dei tassi di cambio nel periodo hanno avuto un impatto negativo di 497 milioni di euro. Le acquisizioni, al netto delle cessioni, hanno contribuito positivamente per 321 milioni di euro sul fatturato netto.L'è stato pari a 3.168 milioni di euro nel 2025, in incremento del +5,1%. L'è stato di 1.653 milioni di euro nel 2025, rispetto ai 1.660 milioni di euro del 2024. L'utile per azione è stato di 6,58 euro nel 2025, rispetto ai 6,62 euro del 2024. L'è stato di 7,48 euro nel 2025, rispetto ai 7,30 euro del 2024. L'incremento a cambi costanti è stato del +6,6%."Grazie al nostro modello di crescita basato sull'intelligenza artificiale, stiamo entrando nel nostro secondo secolo più forti che mai, con una crescita organica del +5,9% nel quarto trimestre - ha commentato il- Ciò ha portato a un +5,6% per l'intero anno, un', con risultati solidi in ogni regione in un momento in cui si prevede che i nostri principali concorrenti saranno complessivamente negativi"."Il 2025 è stato un anno di maggiori investimenti nelle nostre capacità e nei nostri talenti in ambito IA, migliorando al contempo il nostro margine e il flusso di cassa libero, già leader del settore. È stato anche un anno di slancio commerciale sostenuto, con la nostra riconferma al vertice della classifica dei nuovi business - ha aggiunto - Dall'ascesa di GenAI tre anni fa,di crescita ed espansione dei margini. In questo periodo, abbiamo aumentato il nostro fatturato netto organico e l'utile operativo del 20%, ampliando il divario con i nostri competitor e superando la concorrenza di 700 punti base nel 2025".Grazie al nuovo business, all'elevato tasso di fidelizzazione della clientela e ai continui investimenti per migliorare il proprio modello, Publicis afferma di aver gettato le basi per un settimo anno consecutivo di performance superiore al settore nel 2026. Per l', il Gruppo punta a una crescita organica compresa tra il +4% e il +5%.