Milano 9:59
44.886 +1,01%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:59
9.907 +0,07%
24.327 +0,99%

Parigi: vendite diffuse su Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: vendite diffuse su Edenred
(Teleborsa) - Retrocede molto l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,14%.

La tendenza ad una settimana di Edenred è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,86 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,94. Il peggioramento di Edenred è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```