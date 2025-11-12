Milano 12:22
45.015 +1,30%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:22
9.886 -0,14%
Francoforte 12:22
24.341 +1,05%

Piazza Affari: al centro degli acquisti Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: al centro degli acquisti Sanlorenzo
(Teleborsa) - Effervescente ilproduttore di yacht e superyacht, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,04%.

L'andamento di Sanlorenzo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Sanlorenzo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 30,08 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,33. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 29,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```