Piazza Affari: amplia l'ascesa De' Longhi

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 9,78%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'andamento di breve periodo delmostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 34,69 Euro e supporto a 31,59. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 37,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)