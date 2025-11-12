Milano 12:22
45.015 +1,30%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:22
9.886 -0,14%
Francoforte 12:22
24.341 +1,05%

Piazza Affari: amplia l'ascesa De' Longhi

Piazza Affari: amplia l'ascesa De' Longhi
(Teleborsa) - Brilla la big degli elettrodomestici, che passa di mano con un aumento del 9,78%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di De' Longhi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'andamento di breve periodo del produttore di elettrodomestici mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 34,69 Euro e supporto a 31,59. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 37,79.

