Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca con sede a Desio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banco di Desio e della Brianza
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,21%, rispetto a +1,85% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito tricolore
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,563 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,333. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,793.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)