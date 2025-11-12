Milano 16:50
44.912 +1,06%
Nasdaq 16:50
25.471 -0,25%
Dow Jones 16:50
48.316 +0,81%
Londra 16:50
9.915 +0,16%
Francoforte 16:50
24.384 +1,23%

Piazza Affari: in bella mostra l'indice dei titoli bancari in Italia

In forte aumento il comparto bancario a Piazza Affari, che con il suo +1,88% avanza a quota 33.785,55 punti.
