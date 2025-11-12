Milano 12:24
45.039 +1,35%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:24
9.887 -0,13%
Francoforte 12:24
24.349 +1,08%

Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che lievita del 2,28%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,98 Euro e primo supporto individuato a 10,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```