Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che lievita del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Technoprobe
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,98 Euro e primo supporto individuato a 10,44. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 11,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)