Sud, rischio stagnazione: PIL +0,9% in 2024, ma rallenta nel 2025

(Teleborsa) - Non più una “questione”, ma una “condizione nazionale”: è la chiave di lettura cpropone con il rapporto “Mezzogiorno 2025 – Crescita, sfide strutturali e strategie per la convergenza economica”, presentato oggi a Castellammare di Stabia alla presenza del presidentedel sottosegretario al Lavorodell’onorevole. Nel corso dell’incontro, organizzato all’Auditorium di Unimpresa, è stato illustrache analizza in profondità lo stato dell’economia meridionale e formula una proposta di politica industriale e fiscale di lungo periodo per ridurre i divari territoriali.Il documento, elaborato dalfotografa un Mezzogiorno che nel 2024 ha registrato una crescita del PIL pari al +0,9% – superiore alla media nazionale – ma che rischia di rallentare nel 2025, scendendo a +0,5%, a causa del calo degli investimenti pubblici e dell’incertezza del post-Pnrr. Per Unimpresa, la sfida non è più redistribuire risorsIl “Piano Sud Produttivo”, proposto nel dossier, individua cinque assi strategici: incentivi fiscali permanenti, accesso agevolato al credito, formazione tecnica, infrastrutture integrate e governance trasparente. L’obiettivo è chiaro: trasformare il Mezzogiorno da area assistita a motore produttivo del Paese, puntando su innovazione, impresa e capitale umano. Il rapporto sottolinea che il 40,8% delle risorse del Pnrr,pari a oltre 59 miliardi di euro, è stato destinato al Sud, generando +1,8 punti di crescita tra 2023 e 2024. Tuttavia, la bassa capacità di spesa (solo il 72% dei fondi effettivamente impegnati) e il deficit amministrativo rischiano di ridurre l’impatto nel medio periodo.Le proposte di Unimpresa includono anche la creazione di unda 10 miliardi di euro, un credito d’imposta permanente del 40% per gli investimenti produttivi e una decontribuzione stabile per le assunzioni giovanili e femminili.Durante l’evento, ampio spazio è stato dedicato ai casi regionali diLa Campania emerge come locomotiva industriale del Sud, la Puglia come modello di innovazione, la Sicilia come piattaforma energetica e la Calabria come frontiera logistica del Mediterraneo.ha dichiarato il presidente di Unimpresa,