Milano 13:31
44.799 +1,76%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:31
10.370 +1,17%
Francoforte 13:31
23.805 +1,69%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo

Giornata negativa per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,73%.

Lo scenario tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12.829,9 con area di resistenza individuata a quota 13.340,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12.659,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
