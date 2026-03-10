Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Giornata negativa per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,73%.
Lo scenario tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12.829,9 con area di resistenza individuata a quota 13.340,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12.659,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)