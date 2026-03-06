Milano 5-mar
44.609 0,00%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 0,00%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo

Seduta molto negativa per l'indice svizzero, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,57%.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13.059,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13.775,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 12.821.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
