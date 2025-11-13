Banca di Spagna invita il Governo a controllare la spesa e a ridurre il debito

(Teleborsa) - La Spagna dovrebbe adottare, che attualmente supera il 100% della produzione economica, ha affermato la banca centrale.Il debito è destinato a rimanere "elevato, sia da unache nel", ha affermato giovedì lanel suo. Questo rende il paese vulnerabile a "potenziali improvvisi cambiamenti nelle condizioni di finanziamento del mercato" – come quelli derivanti dall'instabilità politica in Francia o negli Stati Uniti – ha avvertito."È necessario adottareper il controllo della spesa e/o l'aumento delle entrate", si legge nel rapporto. Il piano fiscale a medio termine del governo "manca di tale concretezza", mentre l'assenza di limiti di bilancio limita qualsiasi capacità di azione.I dati sull'indebitamento suggeriscono che la Spagna è sulla: il debito pubblico è in calo dall'inizio della pandemia, quando ha raggiunto il picco del 124,2% del prodotto interno lordo, attestandosi al 103% alla fine di agosto. Gli esperti di valutazione del merito creditizio hanno recentemente migliorato il rating del Paese.Laha contribuito in tal senso, con la Spagna che ha superato le altre principali economie dell'eurozona dal 2021, trainata dal turismo, dai prezzi relativamente bassi dell'energia e dalla spesa delle famiglie. Si prevede che il, più del doppio del tasso di crescita dell'intero blocco monetario dei 20 Paesi.Tuttavia, ilnegli anni a venire sarà, ha avvertito la Banca di Spagna, citando l'invecchiamento della popolazione, le tensioni geopolitiche, la trasformazione digitale e i cambiamenti climatici."Questi problemi richiederanno una maggiore spesa pubblica, che aggraverà lo squilibrio delle finanze pubbliche a meno che non vengano adottate misure compensative", ha affermato.Secondo la banca centrale, il rapporto debito/PIL della Spagna dovrebbe, dopo che il deficit di bilancio di quest'anno sarà stato ridotto al 2,5%.