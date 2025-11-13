Milano 12-nov
44.793 0,00%
Nasdaq 12-nov
25.517 -0,06%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 12-nov
9.911 0,00%
Francoforte 12-nov
24.381 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,29% alle 07:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 51.210,44 punti

