Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:38
25.113 -1,58%
Dow Jones 18:38
47.838 -0,86%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,39%

Il DAX termina gli scambi a 24.041,62 punti

Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dell'1,39%, archiviando la giornata a 24.041,62 punti.
