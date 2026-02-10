Milano 11:46
46.766 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:46
10.348 -0,37%
Francoforte 11:46
25.013 -0,01%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,22%

Il DAX apre appena sotto la parità a 24.960,59 punti

In breve, Finanza
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,22%, a quota 24.960,59 in apertura.
