Milano
11:46
46.766
-0,12%
Nasdaq
9-feb
25.268
0,00%
Dow Jones
9-feb
50.136
+0,04%
Londra
11:46
10.348
-0,37%
Francoforte
11:46
25.013
-0,01%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 12.03
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,22%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,22%
Il DAX apre appena sotto la parità a 24.960,59 punti
In breve
,
Finanza
10 febbraio 2026 - 09.04
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,22%, a quota 24.960,59 in apertura.
