Milano 9:20
46.264 -0,21%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:20
10.658 -0,27%
25.220 -0,23%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%

Il DAX apre appena sotto la parità a 25.198,38 punti

Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,32%, a quota 25.198,38 in apertura.
