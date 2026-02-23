Milano 9:45
46.630 +0,34%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:45
10.663 -0,22%
25.113 -0,58%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,58%

Il DAX apre appena sotto la parità a 25.114,39 punti

In breve, Finanza
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,58%, a quota 25.114,39 in apertura.
