Milano
17:35
44.755
-0,08%
Nasdaq
18:38
25.113
-1,58%
Dow Jones
18:38
47.838
-0,86%
Londra
17:35
9.808
-1,05%
Francoforte
17:35
24.042
-1,39%
Giovedì 13 Novembre 2025, ore 18.55
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,08%
Il FTSE MIB chiude a 44.755,36 punti
In breve
,
Finanza
13 novembre 2025 - 17.39
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 44.755,36 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,08%
