Convatec stima forti utili grazie alla domanda robusta. Titolo in rally a Londra

ConvaTec Group

società di prodotti e tecnologie medicali

FTSE 100

ConvaTec Group

ConvaTec Group

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,34%.Il produttore britannico di dispositivi medici stima una crescita a doppia cifra dell'utile per azione rettificato, per il prossimo anno, puntando su nuovi lanci di prodotti e sulla domanda costante per le sue soluzioni di cura delle ferite nei principali mercati.L'azienda prevede che la crescita sia trainata da un aumento delle vendite organiche compresa tra il 5% e il 7%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 2,569 sterline. Supporto a 2,448. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,69.