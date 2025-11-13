Milano 11:32
44.913 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:32
9.874 -0,37%
Francoforte 11:32
24.275 -0,44%

Londra: ConvaTec Group in rally

Migliori e peggiori
Londra: ConvaTec Group in rally
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta in rialzo del 7,19%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ConvaTec Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ConvaTec Group rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di ConvaTec Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,582 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,703, mentre il primo supporto è stimato a 2,461.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```