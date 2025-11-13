Crypto, Altimari (Banca d'Italia): mancanza di allineamento normativo può generare seri problemi

(Teleborsa) - Nel suo intervento alla seconda, il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia,, ha dedicato una parte del suo discorso al tema delladelle, richiamando l’attenzione sulle differenze che stanno emergendo tra le diverse giurisdizioni. Secondo Nicoletti Altimari, "la rapida crescita delle crypto-asset illustra chiaramente le tensioni" generate dall’innovazione finanziaria quando non è accompagnata da un adeguato quadro regolamentare. "Se sviluppati al di fuori di solidi quadri regolamentari, tali strumenti possono rappresentare rischi per lae minare l’", ha affermato.Nel passaggio dedicato al confronto internazionale, ha sottolineato che "vi sono significativenell’approccio regolamentare alletra ile ilrecentemente adottato negli Stati Uniti", aggiungendo che "altre giurisdizioni si stanno muovendo in direzioni ancora diverse". Da qui la valutazione centrale: "In un mondo altamente interconnesso, questa mancanza di allineamento è chiaramente subottimale e può generare seri problemi". Nicoletti Altimari ha inoltre osservato che"rischiano di minare sia la stabilità sia la fiducia" in un settore che opera per natura su scala globale.Il Vice Direttore Generale ha collocato questa questione nel più ampio contesto della crescente, ricordando che l’Europa è "particolarmente esposta" a tali dinamiche, essendo profondamente integrata nelle reti finanziarie e produttive globali. In questo quadro, ha ribadito l’importanza di "tutti gli sforzi per sostenere la cooperazione internazionale, difendere l’apertura e la certezza del diritto".Approfondendo il tema della, Nicoletti Altimari ha richiamato l’importanza di rafforzare gli strumenti che favoriscono un diritto privato e commerciale "transnazionale". Secondo il Vice Direttore Generale, tali strumenti possono "supportare l’efficienza dei mercati e rafforzare la più ampia architettura della stabilità finanziaria", grazie alla capacità di "promuovere la convergenza, la comprensione reciproca e lo sviluppo di standard condivisi".In un contesto in cui l’armonizzazione formale appare più complessa, ha osservato come "lapossa svolgere un ruolo complementare prezioso", riducendo asimmetrie e facilitando le transazioni transfrontaliere anche nei settori più innovativi, proprio come quello delle crypto-attività.