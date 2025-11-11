Milano 13:11
Standard Ethics, assegnati rating a Banca Finnat e Banca Progetto

Banche, Economia, Rating
(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) ad altri due istituti bancari italiani non quotati - Banca Finnat e Banca Progetto - costituenti del nuovo SE Unlisted Italian Banks Benchmark, la cui pubblicazione è prevista nel primo trimestre del 2026.

A Banca Finnat è stato assegnato il rating "E+". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. Su Banca Progetto il giudizio è "pending".

I rating si aggiungono ai primi 18 emessi in precedenza. Banca Etica EE-, Cassa di Bolzano EE-, Cassa di Risparmio di Asti EE-, Iccrea Banca EE-, Banca Cambiano 1884 E+, Banca del Fucino E+, Banca del Piemonte E+, Banca Popolare Alto Adige (Volksbank) E+, Banca Popolare Puglia e Basilicata E+, Banca Popolare Pugliese E+, Banca Agricola Popolare di Sicilia E+, Banca Popolare Valsabbina E+, Ibl Banca E+, Banca Cambiano 1884 E+, Banca di Piacenza E, Banca Ersel E, Banca Passadore E, Banca Popolare del Lazio E, Investis E.
