Cassa Centrale Banca, Morningstar DBRS migliora il rating di un notch a BBB (high)

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Morningstar DBRS
ha comunicato un miglioramento dei rating di Cassa Centrale Banca
come di seguito specificato:
Long-Term Issuer Rating / Long-Term Senior Debt BBB (high), Stabile; Short-Term Issuer Rating / Short-Term Debt R-1 (low), Stabile; Long-Term Deposits A (low), Stabile; Short-Term Deposits R-1 (low), Stabile.
L’upgrade riflette il miglioramento strutturale nella capacità di generare redditività
, accompagnato dall’ulteriore rinforzo della qualità dell’Attivo
e dal mantenimento di livelli di capitalizzazione ampiamente superiori ai requisiti regolamentari.
Sotto il profilo dei rischi, il Gruppo beneficia delle attività interne di gestione del credito deteriorato e dell’elevato livello di copertura sulle esposizioni creditizie.