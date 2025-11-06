Milano 13:28
43.331 -0,25%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:28
9.759 -0,18%
Francoforte 13:28
23.975 -0,31%

Cassa Centrale Banca, Morningstar DBRS migliora il rating di un notch a BBB (high)

Finanza
(Teleborsa) - L’agenzia di rating Morningstar DBRS ha comunicato un miglioramento dei rating di Cassa Centrale Banca come di seguito specificato:
Long-Term Issuer Rating / Long-Term Senior Debt BBB (high), Stabile; Short-Term Issuer Rating / Short-Term Debt R-1 (low), Stabile; Long-Term Deposits A (low), Stabile; Short-Term Deposits R-1 (low), Stabile.

L’upgrade riflette il miglioramento strutturale nella capacità di generare redditività, accompagnato dall’ulteriore rinforzo della qualità dell’Attivo e dal mantenimento di livelli di capitalizzazione ampiamente superiori ai requisiti regolamentari.

Sotto il profilo dei rischi, il Gruppo beneficia delle attività interne di gestione del credito deteriorato e dell’elevato livello di copertura sulle esposizioni creditizie.

