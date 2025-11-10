Milano 11:59
43.769 +1,98%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 11:59
9.777 +0,97%
Francoforte 11:59
23.987 +1,77%

Banca di Credito Popolare, cessazione del mandato dei Commissari in temporaneo affiancamento

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare informa che la Banca d’Italia ha disposto la conclusione della misura di intervento precoce avviata nel maggio 2024, con conseguente cessazione del mandato dei Commissari in temporaneo affiancamento a far data dal 10 novembre 2025.

La decisione dell’Autorità di Vigilanza fa seguito al completamento delle azioni previste dal piano di rafforzamento patrimoniale e organizzativo, che hanno consentito il ripristino di condizioni di stabilità e adeguatezza patrimoniale della Banca.

Banca di Credito Popolare prosegue la propria attività in piena autonomia gestionale.
