Banca di Credito Popolare, cessazione del mandato dei Commissari in temporaneo affiancamento

(Teleborsa) - Banca di Credito Popolare
informa che la Banca d’Italia
ha disposto la conclusione della misura di intervento precoce
avviata nel maggio 2024, con conseguente cessazione del mandato dei Commissari
in temporaneo affiancamento a far data dal 10 novembre 2025.
La decisione dell’Autorità di Vigilanza fa seguito al completamento delle azioni previste dal piano di rafforzamento patrimoniale e organizzativo
, che hanno consentito il ripristino di condizioni di stabilità e adeguatezza patrimoniale
della Banca.
Banca di Credito Popolare prosegue la propria attività in piena autonomia gestionale
.