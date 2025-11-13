Ex Ilva, Governo riconvoca Sindacati

(Teleborsa) - Il governo
prova a ricucire sull'ex Ilva
convocando nuovamente i sindacati a Palazzo Chig
i il 18 novembre "dando concreto seguito alla disponibilità a proseguire il confronto
" e "riprendere il dialogo sulle prospettive occupazionali dei lavoratori".I sindacati
metalmeccanici Fim, Fiom e Uil,
criticano intanto il modo in cui il ministro del made in Italy Adolfo Urso sta conducendo la crisi dell'Ilva e chiedono l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'intervento dello Stato per il risanamento e il rilancio del gruppo siderurgico.
A far saltare il tavolo della più difficile
crisi industriale del Paese, otto slide stampate in otto pagine che sono state presentate ai sindacati in una stanzetta di palazzo Chigi come nuovo piano di decarbonizzazione dell'Ilva. Piano "rigettato in toto" dai sindacati che lo hanno definito "un piano di morte" dell'ex prima acciaieria d'Europa. Pollice verso da parte dei sindacati
anche per la procedura di gara per la cessione del gruppo Ilva
e del gruppo Acciaierie d'Italia dalla quale non è ancora emerso un pretendente di livello. Urso replica dagli scranni del governo durante il question time a Montecitorio e rilancia la presenza di "tre player" p
er Ilva sostenendo di aver "illustrato in modo compito e in piena trasparenza" l
a situazione del gruppo italiano.