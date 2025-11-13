Ex Ilva, Governo riconvoca Sindacati

(Teleborsa) -prova a ricucireconvocando nuovamente i sindacati ai il 18 novembre "" e "riprendere il dialogo sullemetalmeccanicicriticano intanto il modo in cui il ministro del made in Italy Adolfo Urso sta conducendo la crisi dell'Ilva e chiedono l'intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni eA far saltare ilcrisi industriale del Paese, otto slide stampate in otto pagine che sono state presentate ai sindacati in una stanzetta di palazzo Chigi come nuovo piano di decarbonizzazione dell'Ilva. Piano "rigettato in toto" dai sindacati che lo hanno definito "un piano di morte" dell'ex prima acciaieria d'Europa.anche per lae del gruppo Acciaierie d'Italia dalla quale non è ancora emerso un pretendente di livello. Urso replica dagli scranni del governo durante il question time a Montecitorio e rilancia la presenza dier Ilva sostenendo di avera situazione del gruppo italiano.