Ex Ilva, Urso: crisi aggravata da sequestro chiesto da Procura Taranto

(Teleborsa) - "Larisente dellastimata ine aggravata dal, per il quale si attende da sette mesi la conclusione della perizia". Lo ha dichiarato il"Su questo fronte – ha spiegato –Se riusciremo a completare il, l’". Oggi la siderurgia nazionale, ha ricordato Urso, "che producono tramite forni elettrici".Il ministro ha inoltre annunciato chea tutela dei produttori che rispettano gli standard ambientali: "Il 3 dicembre la Commissione Ue presenterà le nuove misure, mentre il 10 dicembre sarà illustrata la revisione del Cbam, che l’Italia sollecita da oltre un anno".Urso ha poi spiegato che il sequestro dell’altoforno "", costringendo i Commissari straordinari a rivedere i piani aziendali originariamente basati su due impianti operativi.La situazione resta di grande incertezza specie dopo il tavolo di ieri che i Sindacati hanno definito deludente. Idi Taranto e garanzie per la salute di chi vive in quest’area ma per Fiom, Fim e Uilm: "Non c’è un sostegno finanziario al rilancio e alla decarbonizzazione, vogliono solo portare alla chiusura".