Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di packaging, con una variazione percentuale dell'1,80%.

Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo del produttore di contenitori ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25,12 Euro. Supporto a 24,48. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
