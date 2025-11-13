Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref

Jungheinrich Ag Pref

Germany MDAX

Jungheinrich Ag Pref

Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,41%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,84. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)