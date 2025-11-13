Milano 11:30
44.919 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:31
9.875 -0,37%
Francoforte 11:30
24.280 -0,42%

Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Jungheinrich Ag Pref, con una variazione percentuale del 2,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Jungheinrich Ag Pref è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,84. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 33,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
