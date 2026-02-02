Milano 13:53
Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron, che presenta una flessione del 2,50% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aixtron rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Aixtron confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,13 Euro con primo supporto visto a 18,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,25.

