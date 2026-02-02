Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Aixtron
, che presenta una flessione del 2,50% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Aixtron
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Aixtron
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,13 Euro con primo supporto visto a 18,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)