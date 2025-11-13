Londra: performance negativa per Vodafone

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo britannico telefonico
, che tratta con una perdita del 2,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vodafone
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso telefonico inglese
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di Vodafone
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,9383 sterline. Rischio di discesa fino a 0,9171 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,9595.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)