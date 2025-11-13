Milano 11:33
Londra: performance negativa per WPP

(Teleborsa) - Sottotono la holding che fornisce servizi di comunicazione, che passa di mano con un calo del 2,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a WPP rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro di medio periodo di WPP ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,944 sterline. Primo supporto individuato a 2,874. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,014.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
