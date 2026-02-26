WPP fonde le agenzie nel nuovo piano e punta a 500 milioni di sterline di risparmi sui costi annuali

WPP

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di comunicazione, pubblicità, pubbliche relazioni e ricerche di mercato, ha annunciato, ripristinare la crescita e generare valore a lungo termine per clienti e azionisti. Passando da una struttura di holding a un'unica società, WPP semplificherà il proprio business per offrire soluzioni completamente integrate e basate sull'intelligenza artificiale attraverso quattro unità operative principali: WPP Media, WPP Creative, WPP Production e WPP Enterprise Solutions in quattro regioni: Nord America, America Latina, EMEA e APAC.La società intende sbloccare, consentendo una riallocazione degli investimenti, attuando: una focalizzazione del portafoglio per ridurre la leva finanziaria e creare ulteriore capacità di investimento nella crescita; un'allocazione disciplinata del capitale con l'obiettivo di mantenere un bilancio investment grade, offrendo al contempo rendimenti interessanti per gli azionisti. Per realizzare questa trasformazione e con un risparmio lordo di 500 milioni di sterline entro il 2028, sono stimati costi di cassa totali di circa 400 milioni di sterline, ripartiti in due anni.WPP ha registrato undi 13.550 milioni di sterline, in calo dell'8,1% su base reported e del 3,6% su base comparabile (LFL), con un fatturato al netto dei costi pass-through di 10.176 milioni di sterline, in calo del 5,4% su base comparabile (LFL), in anticipo rispetto alle ultime previsioni. Il fatturato LFL al netto dei costi pass-through del quarto trimestre di 2.691 milioni di sterline è diminuito del 10,1% su base reported e del 6,9% su base comparabile (LFL). Ilreported nel 2025 è stato del 2,8% e il margine operativo lordo nominale del 13,0%, con una diminuzione di 1,8 punti percentuali su base comparabile (LFL). Il flusso di cassa operativo rettificato prima del capitale circolante è stato di 1.189 milioni di sterline, in linea con le ultime previsioni e la media di fine anno. L'era pari a 3,4 miliardi di sterline, con un rapporto medio tra indebitamento netto ed EBITDA di 2,2x."I miei primi sei mesi da CEO non hanno fatto altro che rafforzare la mia convinzione che WPP sia un'azienda straordinaria - ha detto la- Mentre i nostri clienti affrontano l'incertezza, la disruption dell'intelligenza artificiale e la macro-volatilità, guardiamo al futuro con una missione chiara e mirata:"."Oggi presentiamo un piano audace per una WPP più semplice e integrata - ha aggiunto - Il, creare la capacità di investire nel futuro e offrire rendimenti interessanti ai nostri azionisti. WPP diventerà un'unica azienda, snellita in quattro unità operative in quattro regioni, tutte unificate dalla nostra pionieristica piattaforma di marketing agentico, WPP Open. La nostra recente sotto-performance è stata causata da un'eccessiva complessità organizzativa, dalla mancanza di un modello operativo integrato e da un'esecuzione strategica incoerente. Pur essendo deludente, vedo un enorme potenziale, poiché questi problemi sono tutti in nostro potere risolvere e stiamo già facendo grandi progressi".