Londra: seduta euforica per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che scambia in rialzo del 9,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,11%, rispetto a +1,16% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Endeavour Mining
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 37,04 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 32,86. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)