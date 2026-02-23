Milano 9:48
46.715 +0,52%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:48
10.671 -0,14%
25.131 -0,51%

Londra: risultato positivo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,14%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,21%, rispetto a +2,19% del principale indice della Borsa di Londra).


La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,88 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
