Londra: risultato positivo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Endeavour Mining
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,21%, rispetto a +2,19% del principale indice della Borsa di Londra
).
La tendenza di breve di Endeavour Mining
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 48,88 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,56.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)