Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola
, che sta segnando un calo del 3,32%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend dell'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo di Banco de Sabadel
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,342 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,275. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,409.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)