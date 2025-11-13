Madrid: scambi negativi per Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

indice azionario della Borsa di Madrid

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 3,32%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,342 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,275. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,409.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)