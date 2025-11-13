Milano 13:23
44.927 +0,30%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:23
9.851 -0,61%
Francoforte 13:23
24.249 -0,54%

Madrid: scambi negativi per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: scambi negativi per Solaria
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Solaria è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```