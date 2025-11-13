Mondadori conferma guidance dopo 9 mesi in marginale calo

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che neiconsolidati si sono attestati a 704,5 milioni di euro, in sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente (705,8 milioni di euro nel pari periodo 2024). Al netto della variazione di perimetro intervenuta tra i due periodi in esame, i ricavi sono risultati in lieve calo, pari all'1%.L', pari a 128,6 milioni di euro, ha mostrato una flessione di 4,7 milioni di euro rispetto ai 133,3 milioni di euro del pari periodo del 2024, prevalentemente ascrivibile all'impatto, nell'area Libri Trade, derivante dal termine della concessione del Colosseo ad aprile 2024 e dalla mancata riproposizione di un'operazione commerciale di Star Comics che aveva trovato attuazione nel gennaio 2024.Ildel Gruppo al 30 settembre 2025, dopo la quota di pertinenza di terzi, è positivo per 51,7 milioni di euro, in flessione rispetto ai 59,3 milioni di euro dei primi nove mesi dell'esercizio 2024; i risultati di pertinenza di terzi sono inferiori rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per effetto dell'incremento - in ottica di consolidamento - delle quote in ALI (+25%) e in Edizioni Star Comics (+24,5%).Laescluso IFRS 16 al 30 settembre 2025 è risultata pari a -155 milioni di euro (debito netto), in lieve incremento rispetto ai -150,9 milioni di euro al 30 settembre 2024. La rilevante generazione di cassa del business ha consentito di finanziare l'acquisizione di Fatto in Casa da Benedetta nonché la crescente remunerazione agli azionisti senza sostanzialmente incrementare l'esposizione finanziaria del Gruppo. La Posizione Finanziaria Netta IFRS 16 al 30 settembre 2025, pari a -233,3 milioni di euro (debito netto), è risultata in crescita di circa 4 milioni di euro dai -229,7 milioni di euro del 30 settembre 2024."Nei primi nove mesi del 2025 il Gruppo Mondadori ha registratoper effetto della rilevante crescita del mercato del libro che, come atteso, si è concretizzata nel terzo trimestre - ha dichiarato l'- In questo contesto, la performance dei Libri Trade è stata nettamente superiore a quella del mercato con un sell-out nel terzo trimestre in incremento del 7,5%: ciò grazie al successo delle numerose novità editoriali pubblicate dalle nostre case editrici, con effetti positivi che sono proseguiti in egual misura anche in ottobre. Il dinamismo del settore si è riflesso anche nei risultati del nostro network di librerie, che sarà potenziato tra l'altro con l'acquisizione di ulteriori dieci punti vendita in gestione diretta"."Per quanto riguarda i Libri Education, le nostre case editrici hanno confermato la propria leadership, registrando un lieve incremento della quota adozionale - ha aggiunto - In ambito Media è, che oggi rappresenta circa il 50% dei ricavi e dei margini dell'Area. Questi risultati ci consentono di confermare il raggiungimento degli obiettivi definiti per l'esercizio 2025".Mondadoriper l'esercizio 2025. Dati economici: crescita low single-digit dei ricavi; crescita low single-digit dell'EBITDA Adjusted e quindi marginalità stabile intorno al 17%. Cash Flow e Posizione Finanziaria Netta: il Gruppo è atteso confermare la significativa capacità di generazione di cassa nonostante una diversa calendarizzazione del piano editoriale dell'area Libri Trade che dovrebbe determinare un parziale slittamento degli incassi da fine 2025 a inizio 2026; l'indebitamento Finanziario Netto di Gruppo (IFRS 16) è previsto collocarsi, a fine esercizio 2025, a 1,0x EBITDA Adjusted (da 1,1x di fine 2024), mentre la PFN non IFRS 16 è attesa in miglioramento a 0,5x EBITDA Adjusted non IFRS 16.