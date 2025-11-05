Mondadori Retail acquisisce il 51% di MA Retail e aggiunge 10 nuove librerie

(Teleborsa) - Mondadori Retail
ha sottoscritto con MA, società attiva nel settore retail, un contratto preliminare relativo all'acquisizione di una partecipazione pari al 51% della costituenda MA Retail, titolare di 10 librerie
. L'operazione avrà effetti dal 1 dicembre prossimo e consentirà a Mondadori Retail, a cui fa capo la più ampia rete di librerie in Italia con oltre 500 punti vendita, di potenziare ulteriormente il proprio network in gestione diretta.
L'acquisizione si inserisce nel percorso di sviluppo della società che - dopo quattro esercizi caratterizzati da risultati economici positivi e in continuo miglioramento - affianca alla crescita organica un'operazione per linee esterne
.
Il piano di espansione di Mondadori Retail proseguirà nel corso del 2026
con l'apertura di circa ulteriori 30 nuovi bookstore tra gestione diretta e franchising
.
Le 10 librerie acquisite, già affiliate alla rete franchising
di Mondadori Retail, sono diffuse su tutto il territorio italiano, con insegna Mondadori Bookstore | MA, a Milano, Torino, Udine, Taggia (IM), Grosseto, Roma, Napoli, Salerno, Sestu (CA) e Sassari.
Gli accordi prevedono inoltre la concessione alla società del Gruppo Mondadori
di un'opzione di acquisto
, che consentirebbe di incrementare dal 2030 la partecipazione complessiva in MA Retail al 100%.