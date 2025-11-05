Mondadori Retail acquisisce il 51% di MA Retail e aggiunge 10 nuove librerie

Mondadori

(Teleborsa) -ha sottoscritto con MA, società attiva nel settore retail, un contratto preliminare relativo all'. L'operazione avrà effetti dal 1 dicembre prossimo e consentirà a Mondadori Retail, a cui fa capo la più ampia rete di librerie in Italia con oltre 500 punti vendita, di potenziare ulteriormente il proprio network in gestione diretta.L'acquisizione si inserisce nel percorso di sviluppo della società che - dopo quattro esercizi caratterizzati da risultati economici positivi e in continuo miglioramento -Il piano di espansione di Mondadori Retail proseguirà nel corso delcon l'Le 10 librerie acquisite,di Mondadori Retail, sono diffuse su tutto il territorio italiano, con insegna Mondadori Bookstore | MA, a Milano, Torino, Udine, Taggia (IM), Grosseto, Roma, Napoli, Salerno, Sestu (CA) e Sassari.Gli accordi prevedono inoltre la concessione alla società del Gruppodi un', che consentirebbe di incrementare dal 2030 la partecipazione complessiva in MA Retail al 100%.