New York: giornata negativa in Borsa per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che tratta in perdita del 6,64% sui valori precedenti.
L'andamento di Palantir Technologies
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Palantir Technologies
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 167,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 179,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 163,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)