New York: rally per Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, che mostra una salita bruciante del 6,03% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,11%, rispetto a +1,6% dell'indice americano).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Caterpillar. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 729,1 USD. Primo supporto visto a 699,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 680,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
