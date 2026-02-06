New York: rally per Caterpillar

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gigante delle macchine movimento terra
, che mostra una salita bruciante del 6,03% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Caterpillar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,11%, rispetto a +1,6% dell'indice americano
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Caterpillar
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 729,1 USD. Primo supporto visto a 699,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 680,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)