New York: positiva la giornata per FMC Corporation

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società statunitense di scienze agrarie
, che avanza bene del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che FMC Corporation
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,84%, rispetto a +0,32% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13,89 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 14,28. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 14,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)