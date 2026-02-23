Parigi: brillante l'andamento di Kering

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale del lusso
, che guadagna bene, con una variazione del 3,47%.
Lo scenario su base settimanale di Kering
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo del colosso del lusso
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 293,2 Euro. Supporto stimato a 279,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 307,2.
