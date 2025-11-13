Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

multinazionale del lusso

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 322,2 Euro. Rischio di discesa fino a 317,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 326,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)