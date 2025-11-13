Parigi: nuovo spunto rialzista per Kering

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo del colosso del lusso
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 322,2 Euro. Rischio di discesa fino a 317,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 326,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)