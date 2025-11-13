Milano 11:34
44.922 +0,29%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:34
9.874 -0,38%
Francoforte 11:34
24.292 -0,36%

Parigi: risultato positivo per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Edenred
(Teleborsa) - Avanza l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.

L'andamento di Edenred nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,54 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,06. Il peggioramento di Edenred è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```